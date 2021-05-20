Компания называет одной из причин отказа от старого браузера защиту данных пользователей.

Корпорация Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Компания считает, что его должен заменить Microsoft Edge с режимом «IE» - он позволяет получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

«Благодаря Microsoft Edge… приложение Internet Explorer 11 будет выведено из использования и перестанет поддерживаться с 15 июня 2022 года»,— говорится в сообщении корпорации.

Читайте такжеMicrosoft тестирует сервис xСloud для браузераMicrosoft сообщила, что можно перенести все данные с Internet Explorer в Edge «в несколько кликов». Компания называет одной из причин отказа от старого браузера защиту данных пользователей, передает kommersant.

Браузер Internet Explorer

Internet Explorer появился в 1995 году. Разработка новых версий прекратилась в 2015 году.

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Автор: Ирина Погорелая