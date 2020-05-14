Киевстар открыл видеомагазин в Instagram

Во время разговора продавцы-консультанты дадут советы и рекомендации по выбору смартфонов.

Фирменный магазин Киевстар начал работу в новом формате: теперь получить консультацию можно с помощью видеосвязи в сети Instagram.

Во время звонка продавцы-консультанты дадут советы и рекомендации относительно выбора смартфонов. Для этого нужно позвонить по видеосвязи Instagram в любой день с 10:30 до 17:30. Забрать покупку можно в фирменном магазине (Киев, ул. Крещатик, 13). Также товар может быть оформлен через онлайн-магазин Киевстар и доставлен по Украине.

«С помощью таких видеозвонков мы решили реализовать сразу несколько пожеланий наших абонентов – получить компетентную консультацию, общаясь лично, и при этом не нарушать правил самоизоляции. Сейчас мы запустили пилотную версию проекта. Мы уверены, что услугу оценят наши абоненты, поэтому планируем расширить возможности предоставления сервисных услуг и консультаций о тарифах», – сообщила руководитель дирекции розничных продаж Киевстар, Ольга Смысленова.

Ежегодно в магазинах Киевстар продается более 300 тыс. смартфонов. Самыми популярными моделями в этой сети являются Samsung Galaxy 6A, Xiaomi Redmi 6A и Xiaomi Redmi 7. В ассортименте магазинов представлено 97 разнообразных моделей в широком ценовом диапазоне.

На данный момент в штатном режиме работает 424 магазина сети Киевстар из 487. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а формат работы соответствует всем рекомендациям Минздрава.

Справка. Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций по количеству абонентов, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для 26,2 млн абонентов. Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.