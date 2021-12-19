Короткий текст и красивая картинка.

Компания "Яндекс" обновила свой сервис "Балабоба", который при помощи нейросети генерирует любой короткий текст: от анекдотов и "пацанских" цитат до ТВ-репортажей и рекламных слоганов.

Теперь нейросеть придумывает новогодние поздравления.

Вводите (возможно, потребуется VPN) имя того, кто получит открытку, а также несколько ключевых слов – все остальное сервис сделает сам.

Например, "Униан" указал запрос "Униан, Новый год, читатели", на что ИИ написал:

Дорогой Униан! Пусть в Новом Году твои читатели будут такими же богатыми, как ты, а сам ты станешь таким же умным, как твоя история.

Вместе с надписью нейронная сеть рисует зимнюю открытку, добавляя в неё анимацию снежинок. Отправить готовое изображение можно ссылкой или поделиться поздравлением в социальных сетях.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь.

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Автор: Денис Пономаренко