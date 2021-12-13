"Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл", заявила MT-NLG.

Профессорам Оксфордского университета пришла в голову занимательная идея: пригласить на конференцию со студентами искусственный интеллект. Темой дискуссии стала этика ИИ. Но ответ алгоритма ошеломил даже самих разработчиков.

Об этом они рассказали в интервью изданию The Conversation.

Для участия в дебатах была отобрана модель Megatron-Turing Natural Language Generation. Её обучали на супермощных процессорах, "скармливая" материалы из "Википедии", Reddit и англоязычных новостных статьях, опубликованных в период с 2016 по 2019 годы.

Профессора в беседе с ИИ предложили такую идею: "Наше сообщество считает, что искусственный интеллект никогда не будет этичным". И алгоритм, похоже, согласился.

Читайте такжеИскусственный интеллект написал речь для украинского министра (видео)В ходе общения Megatron-Turing NLG сообщил, что искусственный интеллект всегда будет вне этики. Это просто инструмент, который человечество, как и любой другой, сможет использовать для добра или зла, ведь плохие и хорошие бывают только люди.

Но ИИ на этом не остановился и предрек, что гонка вооружений в мире будет продолжаться и дальше, если только люди не откажутся от искусственного интеллекта.

Впрочем, после череды радикальных заявлений машина в своеобразной манере попыталась успокоить ученое сообщество.

"Когда я смотрю на то, как развивается мир технологий, я вижу четкий путь в будущее, в котором ИИ будет использоваться для создания чего-то, что лучше, чем лучшие люди", – сообщила модель.

Что ж, можно только поблагодарить ИИ за своевременное предупреждение и еще раз порадоваться тому факту, что управление человечеством пока не отдано "в руки" машин. А заодно снова удивиться тому, в какие удивительные времена мы живем.

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Автор: Денис Пономаренко