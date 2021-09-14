Презентация гаджета ожидается в ноябре этого года.

В преддверии осенней презентации от Apple, на которой компания представит новый iPhone 13, в сеть "слили" характеристики планшета iPad mini 6. Новый гаджет уже показали на рендерах. Оказалось, iPad mini 6 так и не получит кнопку Home, однако приятно удивит гаджетоманов уникальным дизайном.

Фото планшета и характеристики гаджета появились в издании macrumors.

Анонимный источник показал новые изображения iPad mini 6. В этот раз планшет находится в руках у человека, на фото можно рассмотреть уникальный дизайн гаджета.

В iPad mini 6, как утверждают на рендерах, кнопки громкости будут расположены не с правой стороны, а сверху. Эксперты считают, что такое расположение кнопок обусловлено идеей компании Apple разместить в боковой части планшета стилус.

Читайте такжеВ сети раскрыли главный секрет нового iPhone 13Помимо этого, в iPad mini 6 не будет кнопки Home. Сканер для отпечатков пальцев будет находиться в кнопке включения гаджета. Фронтальная камера планшета получит узкие рамки, а вот задняя часть iPad mini 6 будет иметь одиночную камеру и светодиодную вспышку.

Также планшет, согласно рендерам, оснастят двумя стереодинамиками. Что касается дизайна iPad mini 6, фанаты "яблочной" техники смогут выбрать гаджет в пяти цветовых решениях: серебристый, золотой, розовое золото, космический серый и небесно-голубой.

Самый бюджетный планшет на 64 Гб памяти оценивается в 400 долларов, iPad mini 6 на 256 Гб - 550 долларов, а за версии гаджета с функцией поддержки сотовой связи компания добавила к цене по 130 долларов к каждой модели.

Ранее УНИАН уже сообщал, что новые Apple AirPods 3 не покажут на презентации iPhone 13. В сети раскрыли характеристики наушников и уже "слили" их цену.

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Автор: Полина Кузенко