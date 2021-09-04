По предварительным данным, презентация гаджета запланирована на 14 сентября

Производители смартфонов Apple почти никогда не выпускали свои товары в срок. В этом году пандемия Covid 19 доставила немало проблем и владельцам корпораций-гигантов, поэтому, не исключено, что дату релиза еще могут перенести.

Дата выхода iPhone 2021 - что известно о новой модели

На данный момент в разных источниках датой презентации чаще всего указывают 7 или 14 сентября. Известно, что в новой линейке пользователи увидят четыре модели смартфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Индивидуальный дизайн гаджета - так называемая "челка" - визуальный фрагмент, который присутствует во всех новых моделях iPhone, начиная с версии X. Диагонали экранов останутся прежними и составят 5,4, 6,1, 6,1 и 6,7 дюйма.

Apple A15 Bionic - однокристальная система, на основе которой будет работать и модель iPhone 13. Экран старших моделей будет поддерживать адаптивную частоту обновления изображения от 1 до 120 Гц, кроме того, компания увеличит ёмкость флеш-памяти до 1 ТБ.

Iphone 13 - новости о технических характеристиках

Производители утверждают, что особенных изменений не предвидится, кроме визуальных нюансов. Тем не менее, модели Pro и Pro Max будут оснащены улучшенными настройками камеры с поддержкой портретного режима (размытие фона) на фото и видео.

Читайте также"Купи сейчас, заплати потом": Apple начнет продавать iPhone в рассрочкуКачество съемки тоже порадует - гаджет оснастят искусственным интеллектом, который сам будет подбирать наиболее оптимальный стиль съемки в зависимости от различных факторов.

Поддержка 5G - еще одно преимущество модели. Данный параметр будет поддерживаться во многих странах Азии и Европы. И это обстоятельство существенно поднимает ценник новой модели iPhone по сравнению с предыдущими вариантами.

Осенняя презентация Apple 2021 - особенности гаджета

Эксперты подсчитали, что по итогам биржевой сессии, которая состоялась 30 августа, компания Apple достигла исторического максимума. Техногигант имеет все шансы стать первой компанией в мире, рыночная стоимость которой равна $3 трлн.

Причиной такого скачка акций многие считают информацию о том, что новый iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь. Дополнительно появилось сообщение о том, что Apple пришли к определенному соглашению с разработчиками, касательно приложений, размещенных на App Store и требований к ним.

Вполне возможно, что на презентации iPhone 13 компания покажет и новую модель часов - Apple Watch Series 7.

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Автор: Кристина Кащавцева