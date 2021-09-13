Наушники покажут на "скромном" пресс-релизе, характеристики новинки уже попали в сеть.

Наушники Apple AirPods 3 не покажут на презентации iPhone 13, которая состоится уже завтра, 14 сентября. Оказалось, гаджет представят весьма скромно и без помпезности - в обычном пресс-релизе на сайте "яблочной" компании.

Об этом сообщается на сайте phonearena.

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо утверждает, что компания представит новые наушники в день презентации iPhone 13. Однако AirPods 3 покажут только на сайте корпорации.

Компания уже не в первый раз лишает свои гаджеты полноценной презентации. Подобная практика уже становится традицией для Apple, поэтому фанатам не стоит особо удивляться.

Презентация AirPods 3 и так затянулась, наушники должны были поступить в продажу еще в начале этого года, однако выпуск гаджета пришлось перенести из-за задержки необходимых микросхем. Теперь же компания наконец представит AirPods 3, которые получат улучшенное качество звука.

Помимо этого, чехол для зарядки наушников будет примерно на 20% мощнее, чем аналогичный аксессуар для AirPods 2. Также гаджет будет оснащен функцией беспроводной зарядки.

Читайте такжеApple призвала не закреплять смартфоны на мотоциклах из-за вреда камерам Что касается цены новых AirPods 3, она не должна быть завышенной. Предполагается, что наушники не будут стоить дороже 250 долларов, так как именно во столько оценивается AirPods Pro с функцией шумоподавления, которой не будет у новинки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в сети раскрыли главный секрет нового iPhone 13. Инсайдеры слили новую информацию, и в этот раз речь идет об объеме памяти девайса.

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Автор: Полина Кузенко