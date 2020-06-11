"Укрпошта" хочет продать свой главный офис на Крещатике

Предварительная стоимость здания составляет около 1 миллиарда гривень.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" планирует продать свой центральный офис в Киеве по улице Крещатик, 22.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в эфире одного из телеканалов.

"Я считаю, что можно, к примеру, оставить операционный зал, так как это своеобразная визитка Киева, а все остальное помещение продать инвестору, который сделает что-то хорошее", - сказал он.

По словам Смелянского, предварительная стоимость здания составляет около 1 миллиарда гривень.

Одной из причин планов продажи гендиректор компании назвал дороговизну модернизации здания.

"Чтобы привести это здание в порядок, мы посчитали что нужно 95 миллионов гривень", - сказал Смелянский.

Также гендиректор "Укрпошты" сообщил, что компания планирует продать главные сортировочный центр возле киевского центрального железнодорожного вокзала, а на вырученные средства построить новый сортировочный центр вне Киева.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" 29 мая и 1 июня провела 7 аукционов в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи", на которых реализовала непрофильную недвижимость на почти 90 миллионов гривень.

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

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