"Укрпошта" хочет продать свой главный офис на Крещатике
Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" планирует продать свой центральный офис в Киеве по улице Крещатик, 22.
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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в эфире одного из телеканалов.
"Я считаю, что можно, к примеру, оставить операционный зал, так как это своеобразная визитка Киева, а все остальное помещение продать инвестору, который сделает что-то хорошее", - сказал он.
По словам Смелянского, предварительная стоимость здания составляет около 1 миллиарда гривень.
Одной из причин планов продажи гендиректор компании назвал дороговизну модернизации здания.
"Чтобы привести это здание в порядок, мы посчитали что нужно 95 миллионов гривень", - сказал Смелянский.
Также гендиректор "Укрпошты" сообщил, что компания планирует продать главные сортировочный центр возле киевского центрального железнодорожного вокзала, а на вырученные средства построить новый сортировочный центр вне Киева.
Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" 29 мая и 1 июня провела 7 аукционов в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи", на которых реализовала непрофильную недвижимость на почти 90 миллионов гривень.
Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.
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