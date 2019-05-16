Будет отель: в Киеве хотят продать здание Главпочтамта

Также, по мнению главы компании, нужно продать находящиеся на балансе "Укрпошты" около тысячи старых автомобилей, на содержание которых ежегодно тратят до 10 миллионов гривень.

Руководитель национального оператора почтовой связи "Укрпошта" Игорь Смелянский считает нецелесообразным держать на балансе предприятия историческое здание Главпочтамта в центре Киева и хочет его продать.

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Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпоште", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например", - сказал Смелянский.

При этом он отметил, что более целесообразно переехать в компактное здание в другом районе города, и подобная стратегия также относится и к другим сортировочным центрам и офисам национального почтового оператора в областных центрах.

Смелянский также подчеркнул, что размещение Главпочтамта в центре столицы сопряжено с транспортными проблемами, поскольку периодическое проведение в центре города каких-либо протестных акций или демонстраций напрямую влияет на скорость доставки посылок, так как транспорт не может покинуть админздание своевременно.

Также руководитель "Укрпошты" считает необходимым продать находящиеся на балансе предприятия около тысячи старых автотранспортных средств, от содержания которых предприятие несет дополнительные затраты.

"Мы надеемся, что Рада позволит реализовать этот металлолом, мы тратим до 10 миллионов гривень в год на охрану этого металлолома. 14 лет - средний возраст этих машин. Мы надеемся продать это всё", - сказал Смелянский.

При этом он отметил, что для получения разрешения на продажу Главпочтамта, как и любых других объектов на балансе "Укрпошты", необходимо снятие Радой запрета на отчуждение такого имущества, тогда как в настоящее время компания может лишь сдавать подобные объекты в аренду.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" первой среди госпредприятий начала сдавать в аренду недвижимость через "Prozorro.Продажи". По результатам проведения аукционов стартовая цена аренды помещений выросла в среднем в 3 раза.

В конце августа 2018 года интернет-магазин Rozetka заключил договор с "Укрпоштой" об аренде помещения в киевском Главпочтамте на общую сумму 70 миллионов гривень.

По итогам 2018 года "Укрпошта" увеличила чистый доход по сравнению с 2017 годом на 23% - до 6,8 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине.

В частности, почтовый оператор осуществляет доставку пенсий свыше 4,1 миллиона пенсионеров.