Украинская аудитория Facebook выросла до 15 миллионов пользователей

Украинская аудитория соцсети Instagram увеличилась за этот же период на 13%, или на 1,5 миллиона пользователей, – до 13 миллионов.

Украинская аудитория социальной сети Facebook, принадлежащей одноименной американской компании, в первом полугодии увеличилась на 7%, или на 1 миллион пользователей, – до 15 миллионов.

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Об этом сказано в исследовании украинского коммуникационного агентства plusone.

В частности, больше всего аудитория Facebook выросла в Хмельницкой области – на более чем 4%, меньше всего во Львовской – на 0,1%.

Согласно исследованию, украинская аудитория соцсети Instagram, также принадлежащей компании Facebook, увеличилась за этот же период на 13%, или на 1,5 миллиона пользователей, – до 13 миллионов.

Больше всего аудитория Instagram выросла в Полтавской области – на 4,5%, меньше всего в Кировоградской – на 0,05%.

Как сообщал УНИАН, в мае технологическая компания Facebook в тестовом режиме запустила мобильное приложение для голосовых звонков CatchUp.

Справка УНИАН. plusone - украинское коммуникационное агентство, специализирующееся на разработке стратегий продвижения и креативных решений.

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