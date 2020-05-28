Facebook запустил в тестовом режиме мобильное приложение для голосовых звонков

Приложение пока тестируется только в США на операционных системах Android от Google и iOS от Apple.

Американская технологическая компания Facebook в тестовом режиме запустила мобильное приложение для голосовых звонков CatchUp.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

Кроме звонков, CatchUp имеет функцию уведомления пользователя приложения о готовности собеседника выйти на голосовую связь. В частности, пользователи могут отмечать в приложении, когда они могут говорить.

Также приложение предоставляет функцию групповых звонков.

В компания подчеркнули, что CatchUp пока тестируется только в США на операционных системах Android от Google и iOS от Apple.

Как сообщал УНИАН, 19 мая компания Facebook представила бесплатный сервис Facebook Shops для создания онлайн-магазинов в своих соцсетях Facebook, Instagram и непосредственной продажи товаров через них.

Справка УНИАН. Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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