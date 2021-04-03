На хакерском форуме выложили номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook.

На хакерском форуме выложили номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook.

Об этом сообщает Insider.

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Данные включают личную информацию более 533 млн пользователей соцсети из 106 стран.

Среди них более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн о пользователях в Индии.

Данные включают в себя номера их телефонов, идентификационные данные Facebook, полные имена, места и даты рождения, биографические данные, а в некоторых случаях — адреса электронной почты.

«База данных такого размера, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются ею для атак с применением социальной инженерии или попыток взлома», - прокомментировал ситуацию технический директор фирмы Hudson Rock Элон Гэл.

Справка УНИАН

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 миллиардов человек.

Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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Автор: Елена Коваленко