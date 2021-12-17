Он развивает 45 км/ч и может проехать 70 км без подзарядки.

В феврале 2019 года компания Citroën представила мини-электромобиль Ami One, который, по задумке прозводителя, должен стать альтернативой городскому общественному и личному транспорту.

Ситикар необычный с какой стороны не посмотришь: двери открываются в разные стороны, а для начала движения необходимо установить гаджет в специальную нишу, оборудованную индукционной зарядкой.

Новая версия My Ami Buggy для туристических вылазок на выходных за город, на природу или на пляж. Панорамную крышу перенесли из базовой версии, а вот дверей теперь совсем нет.

Читайте такжеСоздан уникальный телевизор, работающий без подключения к розетке (фото)Отдельный акцент производитель делает на колесах. Автомобиль получил широкие шины с выраженным протектором и практичные матовые диски с большим вылетом.

В отличие от своего предшественника новинка оснащена защитными дугами в проёмах дверей, новыми колёсными арками, а также переработанными бамперами и панелями. Фары и фонари прикрыли защитными решетками, а на крыше смонтированы дополнительная оптика и багажник.

О внутренностях никакой информации не было предоставлено. Ожидается, что она будет аналогична серийной модели – мощность 6 кВт, скорость 45 км/ч, батарея 5, 5 кВтч и запас хода до 70 км.

Самый маленький кроссовер вполне может стать серийным, тем более, что палитра версий Ami постоянно расширяется. Впрочем, пока таких планов у Citroën нет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко