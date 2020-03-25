"Укрпошта" и сервис Liki24.com будут бесплатно доставлять лекарства в регионы во время карантина
Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" и интернет-портал поиска и доставки лекарств Liki24.com запускают бесплатную доставку лекарств в регионы Украины на период карантина.
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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".
В компании подчеркнули, что услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах. В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривень, а в любые другие города и села доставка будет бесплатной.
Согласно сообщению, пользователи услуги смогут получать свои посылки как на отделениях "Укрпошты", так и адресно к двери.
В компании подчеркнули, что не будут доставляться наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.
Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.
С 24 марта "Укрпошта" запустила благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий сможет прислать средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов в медицинские учреждения Украины, а компания доставит их до двери медучреждения бесплатно.
Также компания с 23 марта и до конца действия карантина будет предоставлять услугу денежного перевода "С карты домой" без взимания комиссии
Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.
Liki24.com - сервис поиска и доставки лекарств, который сотрудничает с 5600+ аптеками по всей Украине. Ежемесячно сайт сервиса посещает около 2 миллионов человек.
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