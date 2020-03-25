"Укрпошта" и сервис Liki24.com будут бесплатно доставлять лекарства в регионы во время карантина

Исключениями будут только Киев и областные центры, где будет действовать специальный тариф.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" и интернет-портал поиска и доставки лекарств Liki24.com запускают бесплатную доставку лекарств в регионы Украины на период карантина.

Читайте такжеКарантин в Украине: службы курьерских доставок рассказали о ситуации в стране

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".

В компании подчеркнули, что услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах. В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривень, а в любые другие города и села доставка будет бесплатной.

Согласно сообщению, пользователи услуги смогут получать свои посылки как на отделениях "Укрпошты", так и адресно к двери.

В компании подчеркнули, что не будут доставляться наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

С 24 марта "Укрпошта" запустила благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий сможет прислать средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов в медицинские учреждения Украины, а компания доставит их до двери медучреждения бесплатно.

Также компания с 23 марта и до конца действия карантина будет предоставлять услугу денежного перевода "С карты домой" без взимания комиссии

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

Liki24.com - сервис поиска и доставки лекарств, который сотрудничает с 5600+ аптеками по всей Украине. Ежемесячно сайт сервиса посещает около 2 миллионов человек.

Читайте также: