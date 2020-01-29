Группа 1+1 media закодировала свои телеканалы на спутнике

Просматривать их на спутнике отныне возможно исключительно через официальных спутниковых операторов на платной основе, или же выбрав другой легальный способ трансляции.

Вчера, 28 января, в 23:59 спутниковые телевизионные сигналы каналов 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС и Бигуди группы 1+1 media было закодировано системой условного доступа «Verimatrix». Это значит, что просматривать их на спутнике теперь возможно исключительно через официальных спутниковых операторов на платной основе, или же выбрав другой легальный способ трансляции: кабельное, цифровое (Т2) или интернет-телевидение.

Сейчас абоненты спутника, которые не подключились к официальному оператору, могут наблюдать на упомянутых выше телеканалах группы 1+1 media информационную плашку следующего содержания: «С 28 января спутниковый сигнал этого телеканала закодирован. Обращайся к официальному спутниковому оператору для доступа к телеканалу».

Читайте такжеГруппа 1+1 media сообщила о переносе даты кодирования спутникового сигнала телеканалов на 28 января 2020 года

В рамках реализации последнего этапа перехода на закодированный спутниковый сигнал и для обеспечения переходного периода для тех абонентов, которые не успели заблаговременно позаботиться о доступе к телеканалам, УНИАН ТВ продолжит вещать в открытом доступе на кратковременный период после кодирования. Во время этого переходного периода на канале будет размещено напоминание для зрителей: «Спутниковый сигнал большинства украинских телеканалов закодирован. Если у тебя нет возможности их смотреть, обратись к официальному телевизионному оператору». О точной дате кодирования УНИАН ТВ будет сообщено дополнительно.

Напомним, что после кодирования в открытом доступе на спутнике останутся государственные, а также ряд информационных и региональных телеканалов, а потому зрители продолжат иметь доступ к актуальной и правдивой информации от украинских СМИ. Среди них − телеканал 1+1 international, программа передач которого включает выпуски ТСН и новости УНИАН ТВ. Система кодирования этого канала не изменится, а поэтому те зрители, которые уже смотрят его на спутнике, продолжат иметь доступ к каналу без каких-либо изменений в техническом плане.

Тем абонентам, которые хотят продолжить просматривать закодированные каналы на спутнике, необходимо осуществить несколько шагов:

Приобрести и установить новый спутниковый тюнер, который поддерживает систему условного доступа «Verimatrix». Узнать его можно по маркировке «УТБ» − рекомендуем обязательно обращать на это внимание, чтобы не приобрести устройство, которое не будет работать;

Подключиться к официальному оператору спутникового телевидения;

Выбрать пакет каналов среди тех, которые предлагают официальные операторы спутникового телевидения, и оплачивать его ежемесячную стоимость.