Украина потеряла первое место в рейтинге дешевизны интернета

Нашу страну обогнала Сирия.

Украина оказалась на втором месте в рейтинге стран по дешевизне интернета, сообщается в исследовании британской компании BDRC Continental и провайдера Cable.co.uk.

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"Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой. Но ее использование достаточно низкое. Только половина населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% живущих в Великобритании", - говорится в исследовании, передает liga.net.

Сообщается, что средняя стоимость подключения в Украине составляет $6,64 в месяц (приблизительно 150 грн по нынешнему курсу доллара - ред.). В прошлом году мы занимали первое место в рейтинге. За это время цена выросла на $1,64.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

1. Сирия - $6,60 в месяц - страна поднялась с седьмого места на первое;

2. Украина - $6,64 в месяц;

3. Россия - $7,35 в месяц;

4. Румыния - $8,15 в месяц;

5. Беларусь - $9,87 в месяц.

Самый дорогой интернет:

1. Эритрея (Африка) - $2666 в месяц;

2. Йемен - $2466 в месяц;

3. Мавритания - $694 в месяц.

Всего в рейтинге представлено 206 стран. В исследование включены данные в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года. При этом исследователи проанализировали более 3000 тарифных планов.

Ранее Украина вошла в ТОП-10 мировых лидеров по скорости интернета.

Как сообщал УНИАН, в конце октября ведущие мобильные операторы Украины договорились о разделении между собой диапазона частот 900 МГц для обеспечения максимально широкого покрытия страны связью 4G.