Мобильные операторы обещают украинцам максимальное покрытие связью 4G

Президент Украины отметил, что правительству и команде "удалось сделать то, что не мог сделать никто на протяжении всей истории нашей страны".

Ведущие мобильные операторы Украины договорились о разделении между собой диапазона частот 900 МГц для обеспечения максимально широкого покрытия страны связью 4G.

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Об этом стало известно на инвестиционном форуме в Мариуполе при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

"Большие инвестиции начинаются с бизнеса, который уже работает в Украине, верит и готов вкладывать больше. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену премьер-министра Украины и СЕО крупнейших операторов для подписания исторического меморандума, в рамках которого, наконец-то, каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет", - заявил президент.

Зеленский также добавил, что сегодня правительству и команде "удалось сделать то, что не мог сделать никто на протяжении всей истории нашей страны".

Меморандум о сотрудничестве подписали президент компании "Интертелеком" Борис Акулов, директор по корпоративному управлению "Vodafone Украина" Ольга Дейнега, директор компании Lifecell Исмет Языджи, президент компании "Киевстар" Александр Комаров и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр также отметил значимость подписания документа.

"Этот короткий документ – это результат работы огромного количества людей, и я верю в то, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должны быть доступны качественная связь и интернет. И мы в правительстве, с президентом и с замечательными нашими компаниями-партнерами, сделаем для этого все необходимое", - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в августе крупнейшие в Украине операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell договорились о перераспределении радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 900 МГц.

В Офисе эффективного регулирования ожидают, что в течение полутора лет операторы смогут развить сети с целью обеспечения доступа к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

В апреле 2018 года операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G на частотах 2600 МГц, а в июле - в основном диапазоне 1800 МГц.