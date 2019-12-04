Брат наркобарона Эксобара представил собственный гибкий смартфон за 350 долларов (видео)

Скандальный предприниматель нацелен не просто конкурировать с Samsung, а потеснить на рынке Apple.

Роберто Эскобар, брат печально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, намерен выйти на рынок мобильных устройств с гибким смартфоном Escobar Fold 1. Устройство может стать конкурентом Galaxy Fold от Samsung.

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Как сообщает Digital Trends, устройство будет отличатся гибким экраном – пользователи смогут сложить его в таблет. При этом, Роберто Эскобар обещает, что его телефон будет гораздо прочнее Galaxy Fold, а стоимость устройства в минимальной комплектации составит всего 349 долларов (для сравнения, Galaxy Fold с гибким экраном стоит около 2 тысяч долларов).

При этом, брат наркобарона нацелен не просто конкурировать с Samsung, а потеснить на рынке Apple.

«Я много кому сказал, что я побью Apple, и я это сделаю. Я отказался от сетей и ритейлеров, чтобы продавать клиентам способные сгибаться телефоны всего за 349 долларов. Телефоны, которые в магазинах стоят тысячи долларов, от Samsung и других. Это моя цель - победить Apple », - сказал Эскобар в интервью Digital Trends.

Устройство будет построено на восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon на 2,8 ггц и работать под управлением Android 9.0. У него также будет двойная камера с модулями на 16 и 20 мегапикселей, и самое главное – гибкий AMOLED экран с разрешением FHD+ на 7,8 дюймов.

Ранее сообщалось, что следующий гибкий смартфон от Samsung будет вертикальной раскладушкой.