Huawei не будет использовать собственную ОС как замену Android

Сейчас все выглядит так, как будто Hongmeng можно адаптировать для смартфонов, но Huawei этого делать пока не собирается.

На текущий момент было множество слухов о том, что собственная ОС Huawei HongMeng призвана заменить Android, которая сейчас используется в смартфонах китайского производителя — этакий запасной вариант, если не получится договориться о снятии санкций с правительством США.

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Глава Huawei Ричард Ю в одном из интервью говорил о готовности перейти c Android и Windows на собственную ОС уже этой осенью, если возникнет такая необходимость, а основатель Huawei Рен Чжэнфэй предупреждал, что при таком крайне нежелательном для компании сценарии случае Google лишится 700-800 миллионов пользователей.

Но вот сейчас Кэтрин Чен (старший вице-президент и член совета директоров Huawei) прямым текстом заявила, что ОС HongMeng предназначена не для смартфонов. Об этом пишет The Verge со ссылкой на публикацию китайского информагентства «Синьхуа».

Справедливости ради, буквально на прошлой неделе председатель Huawei Лян Хуа заявил, что окончательное решение касательно использования Hongmeng в смартфонах и замены ею Android еще не принято. Тогда председатель Huawei отметил, что ОС была разработана как высокоэффективная платформа с низкими задержками для устройств IoT. В свежем интервью Кэтрин Чен добавила, что ОС Hongmeng предназначена для промышленного применения.

В начале месяца Рен Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei, говорил примерно то же самое касательно о Hongmeng — она не предназначена для смартфонов. Среди областей применения ОС он изначально назвал Интернет вещей, автономный транспорт, и системы промышленной автоматизации, а затем в последующем интервью уточнил, что она также подойдет для компьютеров, планшетов, маршрутизаторов, а также ЦОД, передает itc.ua.

Сейчас все выглядит так, как будто Hongmeng можно адаптировать для смартфонов, но Huawei этого делать пока не собирается. В то же время неясно, каким образом Huawei планирует выходить из положения, если не сможет разрешить конфликт с правительством США. Напомним, проблема не в том, чтобы заменить Android. Как мы уже объясняли, Android – это проект с открытым исходным кодом и Google не сможет запретить Huawei создавать свои прошивки на базе Android и распространять обновления. Проблема в недоступности сервисов и приложений Google, без которых большинству пользователей вне Китая смартфоны Huawei и Honor попросту будут неинтересны.

Напомним, сейчас Huawei разрешено вести бизнес с американскими компаниями в рамках временной лицензии (истекает 19 августа). Кроме того, на недавнем саммите G20 президент США Дональд Трамп обещал снять часть санкций с китайского производителя и разрешить американским компаниям работать с Huawei, но пока никаких действий в этом направлении предпринято не было.

Возвращаясь к Hongmeng, официальный анонс этой ОС ожидается на грядущей конференции Huawei Developer Conference 2019, которая пройдет с 9 по 11 августа этого года. Также Huawei зарегистрировала еще одну торговую марку Harmony, которая может быть использована для обозначения этой ОС.