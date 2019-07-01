Блокада Huawei ослабляется: в Белом доме объяснили заявление Трампа

Трамп дал понять, что американские компании смогут вести торговлю с Huawei и поставлять услуги в том случае, если с национальной безопасностью не будет проблем.

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать свое оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei будет распространяться лишь на товары, производимые во многих других странах.

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Об этом сообщил в эфире телеканала Fox News экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, передает РБК.

По словам Кудлоу, Министерство торговли США планирует выдать на широко распространенные товары дополнительные временные лицензии. «Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть (угроза — ред.) национальной безопасности», — сказал он.

Трамп ясно дал понять, что американские компании смогут вести торговлю с Huawei и поставлять услуги в том случае, если с национальной безопасностью не будет проблем, сообщил советник Белого дома. При этом, по его словам, Huawei останется в списке организаций, вызывающих озабоченность, на которых распространяется серьезный экспортный контроль.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20 пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei в том случае, если сделки не будут угрожать национальной безопасности страны.

В мае текущего года Минторг США внес в черный список компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм из-за угрозы национальной безопасности.

В январе США обвинили Huawei в краже технологий и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Дело о коммерческой тайне началось в 2014 году, а сами события произошли в 2012-м. Тогда Huawei направила своих сотрудников в американскую T-Mobile, чтобы ознакомиться с разработкой робота Tappy, имитирующего использование смартфонов.

В иске, который подала T-Mobile, говорилось, что работники китайской компании похитили отдельные элементы Tappy и использовали для разработки, улучшения и устранения неполадок в своем роботе. В Huawei эти обвинения отвергли.