В Украине запустили государственный Фонд стартапов

В состав набсовета вошли семь человек, среди которых есть и замминистра финансов Юрий Гелетий.

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова официально запустили государственный Фонд стартапов, на финансирование которого из государственного бюджета выделяется 390 миллионов гривень.

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Премьер в своей вступительной речи отметил, что теперь Украина по примеру передовых стран получила реальный инструмент поддержки отечественных инновационных стартапов.

"Наше общение с бизнесом, с IT-сектором привело к мысли, что нам нужно создавать такой фонд, нам нужно создавать публичные механизмы, которые помогут поддерживать украинские стартапы, внедрять их, помогать финансировать… Я считаю, что наблюдательный совет и сам фонд, и подходы к его формированию являются достаточно прогрессивными. Мы наполнили его ресурсом. Это 400 миллионов реальных денег, которые будут направлены на поддержку таких стартапов", - сказал он.

Также Гройсман отметил, что финансирование из фонда предполагает выделение от 25 до 75 тысяч долларов на один проект, срок реализации которого составляет до двух лет.

"Я думаю, что старт в этом году должен привести к тому, чтобы кратно увеличивать финансирование этого фонда: сегодня это 400 миллионов, я думаю, что в будущем это может быть 4 миллиарда, но к этому нужно идти", - добавил премьер.

В свою очередь, Оксана Маркарова подписала указ о назначении наблюдательного совета фонда, который теперь будет полностью руководить всеми процессами.

В состав набсовета вошли семь человек: Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Государственное агентство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa).

"Сегодня мы назначаем совет, и сегодня фонд фактически "отчаливает" из государственных рук, из Министерства финансов, из правительства, и далее все решения в фонде будет принимать наблюдательный совет", - сказала Маркарова.

Также фонд будет иметь конкурсную комиссию из семи представителей экспертной среды и экспертный совет в составе десяти человек, являющихся узкими специалистами.

Глава Минфина отметила, что на первом этапе работы фонда предусматривается грантовое финансирование проектов, а в дальнейшем, на втором этапе, предполагается кредитное финансирование успешных стартапов на льготных условиях.

По её словам, фонд будет финансировать в основном те проекты, которые с высокой долей вероятности могут стать коммерчески успешными.

"Самое главное – все проекты будут отбираться по критериям "инновационность", "коммерциализация", "команда и финансы", "стойкость". Это не о науке – у нас есть другие инструменты, которыми мы, как правительство, развиваем образование, науку, там есть свои фонды. Это очень прикладные вещи, которые могут быть коммерчески успешными и должны стать такими за 24 месяца после того, как предоставлено грантовое финансирование от нас", - сказала она.

Маркарова отметила, что после формирования всех органов фонда, задачей для Минфина видит поиск источников для софинансирования деятельности структуры.

"Мы сейчас очень активно ведем беседы со многими донорами, инвесторами, чтобы они присоединялись к фонду. Эта структура для них понятна, именно при консультациях с ними именно такая структура и была выбрана, чтобы они могли и донорские средства получать, и увеличивать фонд, и давать льготное кредитование, которое успешные проекты, прошедшие первый этап, смогут также получать", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций. Ранее премьер Гройсман заявлял, что правительство выделит в 2019 году 300-350 миллионов гривень на инновации через фонд.