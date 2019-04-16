lifecell построил сеть Интернета вещей в трех городах

Первыми клиентами, которые подключились или тестируют преимущества сети Интернета вещей lifecell и IoT Ukraine, стали компании-поставщики газа, воды и электроэнергии, крупные торговые центры, логистические компании и паркинги.

Украинский оператор мобильной связи lifecell (ООО «Лайфселл») совместно с оператором сети Интернета вещей IoT Ukraine почти за 9 месяцев построили сеть Интернета вещей в трех украинских городах - Киеве, Львове, Кропивницком.

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Как сообщили в пресс-службе lifecell, десять компаний из разных отраслей в этих городах уже используют IoT-решения на базе построенной сети для повышения эффективности своей деятельности.

Согласно сообщению, в рамках совместного проекта компании lifecell и IoT Ukraine, начиная с конца июля 2018 года, установили 80 базовых станций в Киеве и области, Львове и Кропивницком, что позволило покрыть более 90% территории этих городов и подключить первых клиентов к IoT сети.

«Во время реализации проекта тестировались онлайн-решения для умного города, логистических сервисов, мониторинга окружающей среды, умного дома и другое. Наибольшим спросом среди компаний пользовались следующие услуги: разумное освещение, учет расхода воды, электроэнергии и газа, умная парковка, мониторинг состояния окружающей среды, трекинг, разумное сельское хозяйство, мониторинг открытия люков (кабельная канализация, водопровод, теплосети), мониторинг открытия дверей, мониторинг температуры и влажности в помещении», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, первыми клиентами, которые подключились или тестируют преимущества сети Интернета вещей lifecell и IoT Ukraine, стали компании-поставщики газа, воды и электроэнергии (ОАО «Кировоградгаз», коммунальное предприятие «Львовводоканал», ЗАО «Львовоблэнерго»), крупные торговые центры (ТРЦ «Арт Молл», гипермаркет «Ашан Украина»), логистические компании (PandaBox) и паркинги.

В пресс-службе сообщили, что для учета и оптимизации затрат электроэнергии компания lifecell также использует IoT-решения на своих базовых станциях в Киеве.

«Основные критерии, за счет которых технологии IoT способны повысить эффективность бизнеса:

избавление от рутинных операций – экономия времени работников;

сокращение численности персонала и расходов на оплату труда;

улучшение продуктов и услуг на основе собранной и проанализированной информации;

сокращение затрат за счет более рационального использования ресурсов; запуск новых бизнес-моделей», - уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что lifecell и IoT Ukraine продолжают расширять сеть Интернета вещей по всей Украине, чтобы обеспечить возможность подключения для большего числа компаний и удовлетворить потребности всех направления бизнеса в современных сервисах Интернета вещей.

Как сообщал УНИАН, в августе lifecell запустил первую в Украине Национальную сеть Интернета вещей.

Справка УНИАН. Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Согласно концепции, организация таких сетей способна перестроить экономические и общественные процессы, исключая из части действий и операций необходимость участия человека. LoRaWAN - технология передачи данных, позволяющая обеспечить быструю передачу данных между гаджетами и большой радиус действия.

ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.