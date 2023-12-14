По его словам, сегодня исторический шанс начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что решение об открытии переговоров относительно вступления Украины в Европейский Союз будет одобрено. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Науседа сказал журналистам перед началом саммита лидеров Евросоюза (заседание Европейского совета) в Брюсселе.

"У нас есть исторический шанс принять очень смелое решение относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой. Это в наших руках. Мы может одобрить это, но мы также можем потерять это. Позиция моей страны очень сильная: мы поддерживаем с первого дня. Я думаю, что украинский и молдавский народ заслуживают, потому что они приложили очень много усилий, чтобы воплотить рекомендации Европейской комиссии. Они заслуживают положительного результата", – сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сегодня узнаем, удастся ли одобрить положительное решение.

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"Если мы нарушим принцип единодушия, все больше людей будут спрашивать, почему мы до сих пор одобряем решение на основе консенсуса", – отметил Науседа.

Он сказал, что для Литвы очень важно сохранить принцип единодушия.

"Моя страна много выиграла от членства в Европейском Союзе. Экономика стремительно растет. Инновации и зеленые инвестиции и тому подобное. ВВП на душу населения вырос с 42% в 2003 году до 90% сейчас, что является средним показателем в ЕС. Поэтому мой вопрос таков: почему люди за пределами Евросоюза не должны заслуживать того же? Заслуживать нормальной жизни, заслуживать процветания, верховенства закона и т. д?", – подчеркнул Науседа.

Также он очень надеется, что будет найдена формула для одобрения 50 млрд евро для Украины на четырехлетний период. Его позиция такова, что Украина нуждается в этих средствах сейчас.

"Мы не должны откладывать это решение, потому что Украина будет воевать не завтра. Украина воюет сейчас", – подчеркнул Науседа.

При этом он сказал, что не хочет говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Я очень надеюсь, что во время наших обсуждений мы найдем аргументы. Но если некоторые люди не слушают аргументы, тогда ситуация становится очень сложной", – отметил он.

Евроинтеграция Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского Совета при участии глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляет, что работает день и ночь для одобрения положительного решения об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

По данным СМИ, Евросоюз может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за непримиримой позиции Венгрии.

Действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет антиукраинскую политику. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также против выделения финансовой помощи нашей стране.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины.

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