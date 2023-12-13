В то же время заблокированными остаются еще примерно 21 миллиарда евро, предназначенных для Венгрии.

Европейский Союз решил разблокировать более 10 миллиардов евро помощи для Венгрии, замороженных из-за проблем с верховенством права, накануне решающего саммита в Брюсселе по Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что средства, около трети от общей суммы в 30 миллиардов евро, которую ЕС решил заморозить год назад из-за проблем с верховенством права и взяточничеством, были высвобождены после того, как правительство Орбана приняло законы об укреплении независимости судов. Теперь Венгрия сможет подавать квитанции о проекте ЕС и получить возмещение около 10,2 миллиарда евро в соответствии с тем, как распределяются средства блока.

"После тщательной оценки и нескольких обменов информацией с правительством Венгрии комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, относительно независимости судебной системы страны", - говорится в заявлении ЕК.

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Это решение является победой Орбана, который настаивал на том, чтобы Венгрия получила эти средства, прежде чем он рассмотрит возможность поддержки пакета помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины. В то же время пока неизвестно, смягчит ли такое частичное размораживание средств его позицию по вступлению Украины.

Однако официальные лица ЕС надеются, что оставшееся финансирование Венгрии связано достаточно, чтобы держать Орбана под контролем. Другие условия, которые Венгрия должна выполнить, чтобы получить доступ к оставшимся примерно 21 миллиардам евро, включают сокращение взяточничества, повышение прозрачности государственных закупок, защиту прав ЛГБТК и академической свободы, а также смягчение политики предоставления убежища.

Позиция Венгрии в отношении Украины

На этой неделе, 14-15 декабря, Европейский совет соберется, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины, а также выделения нашей стране 50 миллиардов евро помощи.

В то же время действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет антиукраинскую политику. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также против выделения финансовой помощи нашей стране.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия готова снять свое вето на предложение Европейского Союза о выделении финансирования для Украины в размере €50 миллиардов. Однако Будапешт выдвинул условие и требует разморозить предназначенные для него €30 миллиардов.

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