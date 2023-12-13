Президент Евросовета отметил, что темы повестки дня являются чрезвычайно важными для будущего политического проекта Европейского Союза.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляет, что работает день и ночь для одобрения положительного решения об открытии переговоров о вступление Украины в Евросоюз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мишель сказал журналистам перед началом саммита "ЕС-Западные Балканы".

Мишель сказал, что саммит ЕС 14-15 декабря станет сложной встречей, но важным политическим моментом для Евросоюза.

"Я проведу встречу с Орбаном сегодня. Вы знаете, мы работаем и я работаю день и ночь, чтобы одобрить положительное решение", - сказал Мишель.

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В этой связи, президент Евросовета отметил, что темы повестки дня являются чрезвычайно важными для будущего политического проекта Европейского Союза.

Он убежден, что с фундаментальной точки зрения важно сохранять единство, учитывая чувствительные вопросы и обеспокоенности.

"Быть едиными и выразить нашу поддержку для Украины и сделать дополнительные шаги по расширению. Расширение - это процесс, основанный на достижениях", - добавил Мишель.

"Вы знаете, мое личное мнение и настроенность заключается в том, я считаю, что мы должны быть готовы к 2030 году. Это четкая амбиция, требующая многих усилий с обеих сторон", - заявил Мишель.

Отвечая на вопрос о шантаже премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Мишель отметил, что в Евросоюзе для принятия решений надо достичь консенсуса.

По его мнению, в случае разногласий надо уважать всех и выяснить, каким образом можно добиться единой позиции.

"Это не секрет, что этот Европейский совет будет сложным, но я не сдаюсь, и мы будем много работать в ближайшие часы, и я рассчитываю на чувство ответственности всех сторон, чтобы сделать нас сильнее и более влиятельными для защиты наших фундаментальных интересов во всем ЕС", - сказал Мишель.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за непримиримой позиции Венгрии.

Действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет антиукраинскую политику. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также против выделения финансовой помощи нашей стране.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины.

На этой неделе, 14-15 декабря, Европейский совет соберется, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины. В частности, может быть принято организационное решение о переговорных рамках будущего переговорного процесса.

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