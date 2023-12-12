Глава МИД сообщил о снятии угрозы того, что Венгрия вообще выступала бы против членства Украины в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина получила от Венгрии сигнал об "окне возможности" относительно открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом глава МИД сказал в эфире телемарафона.

По его словам, нет ни одной страны ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза.

"Есть лишь страна, которая хочет более медленный, скажем, процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления - это Венгрия. Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - сказал Кулеба.

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При этом министр называет ситуацию непростой.

"Европейский саммит (14-15 декабря - УНИАН) будет очень непростой. В буквальном смысле до последней минуты будут продолжаться переговоры, а мы до последней минуты на всех уровнях будем работать. Я вам скажу, что такой интенсивности дипломатии, как сейчас, не было точно с начала полномасштабного вторжения. Сейчас на всех уровнях разыгрываются самые креативные решения, самые головокружительные комбинации, и открытые, и закрытые, для того, чтобы обеспечить принятие решений, необходимых для Украины", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что на саммите ЕС (заседании Европейского Совета) 14-15 декабря в отношении Украины будет рассматриваться 5 важных вопросов: об открытии переговоров о членстве, о запуске фонда финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро, об утверждении сумм финансирования Европейского фонда мира на оружие для Украины, о 12-м пакете санкций против России и об установлении правил обращения с замороженными российскими активами.

Кулеба подчеркнул, что все эти вопросы сложные - как с юридической, так и с политической точки зрения.

В то же время он убежден, что никто не способен остановить интеграцию Украины в Европейский Союз, в том числе это не удалось российскому президенту Владимиру Путину.

"Мы там будем. Это вопрос только сейчас в том, насколько быстро. Я не могу, к сожалению, быть откровенным и прямолинейным сейчас, потому что ставки чрезвычайно высоки. Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, который свидетельствует об "окне возможности", - сказал Кулеба.

Отношения Украины с Венгрией - последние новости

Украина и Венгрия имеют вопросы друг к другу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после первой встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По словам Кулебы, отказ на текущем этапе истории от начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет иметь разрушительные последствия для всех на континенте.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский и Орбан встретились и эмоционально подискутировали в Аргентине. На кадрах видеотрансляции было видно, что президенты Украины и Венгрии о чем-то активно дискутируют.

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