Многие европейцы не понимают, что расширение ЕС является единственным способом противостоять России и Китаю, но сейчас лидеры должны действовать.

Украинское контрнаступление застопорилось - впервые с начала войны укореняется ощущение, что Россия может действительно побеждать. Решимость Запада относительно поддержки Украины ослабевает. Предстоящие президентские выборы в США не обещают Европе ничего хорошего. В этом контексте саммит лидеров ЕС 14-15 декабря может сделать его наиболее значимым в новейшей истории блока. Об этом в материале для The Guardian пишут эксперты Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас и Энгьелуше Морина.

Отмечается, что на лидеров ЕС оказывается давление с целью начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и согласовать пакет финансовой помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро – и им стоит посоветовать не недооценивать серьезность этих двух решений.

"Им нужно послать Путину сильный сигнал о том, что его надежды повернуть ход войны в свою пользу крайне преждевременны. Они не должны оставлять никаких сомнений относительно обязательств ЕС привлечь Украину в европейский блок. И, более того, они должны донести до европейских граждан, почему усилия по интеграции Украины и других стран являются правильной инвестицией в будущее ЕС", - считают авторы.

Они напоминают, что последние исследования общественного мнения показывают, что большое количество граждан Европы считает, что членство Украины в ЕС подорвет (в среднем 45%), а не укрепит (25%) безопасность Европы. Так, отвечая на вопрос о влиянии на их страну, лишь 15% французов и 20% немцев ожидают каких-либо положительных проявлений для безопасности их страны от такого шага, при этом 39% и 47%, соответственно, считают, что результат будет отрицательным. Только в Польше явно преобладают позитивные суждения (41% против 30%).

"Европейские политики каждый раз повторяют, что расширение Евросоюза необходимо по геополитическим причинам. Но им еще не удалось склонить европейские общества к поддержке этой позиции. Обеспокоенность тем, что принятие новых членов может втянуть ЕС в конфликты, кажется, сильнее, чем убеждение, что их членство изолирует Европу от российских или китайских влияний", - отмечается в статье.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС - последние новости

Венгрия дала сигнал о возможности старта переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, нет ни одной страны ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Австрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС. По словам Карла Негаммера, для Киева не должно быть преференций в этом вопросе, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

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