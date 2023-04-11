Уже более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.
Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Польши в Евросоюзе в микроблоге Twitter.
"Сегодня число лиц, которые пересекли польско-украинскую границу с начала российской агрессии, превысило 11 миллионов. Около 87% из них - это женщины и дети", - говорится в сообщении.
Также сказано, что все, кто убегает от войны, найдут убежище и всю необходимую помощь в Польше.
В то же время эта статистика не учитывает число украинцев, которые вернулись в Украину.
Украинцы в Польше
С 1 июня 2022 года некоторые страны отменили бесплатный проезд для беженцев из Украины, но взамен предложили льготы на проезд.
В Польше с 1 июня украинцы имеют право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.
Бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и принадлежат к таким группам: дети до 18 лет; женщины; мужчины старше 60 лет; мужчины возрастом от 18 до 60 лет с инвалидностью.
9 апреля 2023 года для украинцев продлили бесплатный проезд из Польши в Германию. Бесплатный проезд был продлен до конца мая 2023 года.
По состоянию на начало марта 2023 года в странах ЕС были трудоустроены более одного миллиона украинских беженцев из около 4 миллионов. Всего в Евросоюз с начала полномасштабного российского вторжения въехали 16 млн украинцев.
В начале преля 2023 года Польша изменила правила ввоза домашних животных для украинцев. Упрощенные правила ввоза животных украинцами, которые были введены после нападения России на Украину, отменены.