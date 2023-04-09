Бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, для украинцев продлили бесплатный проезд поездом Перемышль – Ганновер.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года.

"Отправка из Перемышля будет происходить по нечетным числам в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", – говорится в сообщении.

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Приоритет отдается людям, имеющим браслеты от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

При отсутствии свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированным попаданием на следующий поезд.

В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.

Бесплатный проезд для украинцев

С 1 июня 2022 года некоторые страны отменили бесплатный проезд для беженцев из Украины, но взамен предложили льготы на проезд.

В Польше с 1 июня украинцы имеют право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и принадлежат к таким группам: дети до 18 лет; женщины; мужчины старше 60 лет; мужчины возрастом от 18 до 60 лет с инвалидностью.

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