Упрощенные правила ввоза животных украинцами, которые были введены после нападения России на Украину, отменены.

Польша изменила правила ввоза в страну животных беженцами из Украины.

Как сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующие на территории ЕС.

Как говорится в сообщении, упрощенные правила ввоза животных украинцами, которые были введены после нападения России на Украину, отменены.

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Теперь для ввоза в Польшу животного необходимо:

наличие чипа;

наличие прививки против бешенства;

ветеринарный паспорт европейского образца;

сертификат здоровья;

письменная декларация о том, что ввоз животного не является коммерческим;

результаты тестирования уровня антител против бешенства.

Война в Украине и вывоз животных

После полномасштабного вторжения России в Украину были отменены любые ограничения на вывоз домашних животных в другие страны.

Для спасения животных от войны, хозяевам дали возможность вывозить любимцев без документов, микрочипов и даже соответствующих прививок.

11 марта 2023 года сообщалось о том, что упрощенные правила провоза домашних животных из Украины в Польшу будут отменены.

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