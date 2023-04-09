Польша изменила правила ввоза в страну животных беженцами из Украины.
Как сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующие на территории ЕС.
Как говорится в сообщении, упрощенные правила ввоза животных украинцами, которые были введены после нападения России на Украину, отменены.
Теперь для ввоза в Польшу животного необходимо:
- наличие чипа;
- наличие прививки против бешенства;
- ветеринарный паспорт европейского образца;
- сертификат здоровья;
- письменная декларация о том, что ввоз животного не является коммерческим;
- результаты тестирования уровня антител против бешенства.
Война в Украине и вывоз животных
После полномасштабного вторжения России в Украину были отменены любые ограничения на вывоз домашних животных в другие страны.
Для спасения животных от войны, хозяевам дали возможность вывозить любимцев без документов, микрочипов и даже соответствующих прививок.
11 марта 2023 года сообщалось о том, что упрощенные правила провоза домашних животных из Украины в Польшу будут отменены.