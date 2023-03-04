Экспорт из стран ЕС в Россию резко упал после введения санкций. Но вырос как экспорт в страны, близкие к РФ, так и экспорт из этих стран дальше в Россию.

Прокуратура Нидерландов открыла 45 уголовных дел против компаний и частных лиц, подозреваемых в обходе санкций против России.

Об этом пишет RTL Nieuws. Отмечается, что на конец 2022 года таких дел было открыто 27, но в генпрокуратуре страны допускают, что расследований станет больше.

"Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет случаев обхода ограничений", - говорит пресс-секретарь Эльс Мартенс.

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Из 45 уголовных расследований, которые в настоящее время ведутся, 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Другие расследования касаются нарушений финансовых санкций.

"Как минимум одно уголовное расследование уже находится на рассмотрении в суде. Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в Россию, в том числе через Казахстан. Однако, это дело до сих пор не рассмотрено судом по существу", - пишет издание.

С момента вторжения России в Украину голландская таможня следит за новыми правилами перевозки товаров из и в Россию и Беларусь, пишет RTL Nieuws. За год было проведено более ста тысяч проверок. 357 раз груз останавливался для дополнительного контроля. Находились предметы роскоши, но также были обнаружены товары военного назначения или детали для вертолетов.

Отмечается, что прямой экспорт из стран ЕС в Россию резко упал после введения санкций. Но увеличивается как экспорт в страны, близкие к России, так и экспорт из этих стран дальше в Россию. Это может указывать на попытку обойти введенные санкции.

Примером является экспорт в Кыргызстан. Торговые данные Организации Объединенных Наций (Comtrade) показывают, что в период с марта по ноябрь 2022 года экспорт из Нидерландов вырос на 142% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт из Кыргызстана в Россию увеличился за этот период на 233%. Также увеличился экспорт из других соседних стран в Россию.

Таможня Нидерландов также наблюдает рост торговли с соседними с РФ странами после введения санкций.

"Это объясняется тем, что стороны осваивают новые рынки. В то же время мы очень внимательно относимся к тому, не происходит ли это также для доставки товаров в Россию через черный ход. Это означает, что мы также установили там больше проверок, чем раньше", - говорит Питер ван Буйтенен, региональный директор таможенной службы порта Роттердам. Он добавил, что таможня адаптировала стратегию контроля.

"Основная цель санкционного законодательства - остановить войну в Украине. Любая компания, которая обходит это санкционное законодательство, способствует затягиванию войны", - отметили в прокуратуре Нидерландов. Обход санкционного законодательства наказывается лишением свободы на срок до шести лет, общественными работами или штрафом в размере до 90 тысяч евро.

Санкции против России - что известно

Как сообщал УНИАН, расследование издания NOS показало, что Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. Россия получает чипы двух основных голландских производителей - NXP и Nexperia. Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Европейский Союз должен создать орган, который бы централизованно боролся с массовым обходом антироссийских санкций. Планируется, что новый санкционный штаб создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода.

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