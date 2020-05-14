Украинцы с начала года взяли более 130 миллионов гривень "теплых кредитов"

Наибольшую экономию энергопотребления дает комплексная термомодернизация дома.

Более 130 миллионов гривень "теплых кредитов" на энергомодернизацию жилья уже выдано населению и ОСМД в этом году.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Всего с начала программы в этом году (13 апреля - УНИАН) населению и ОСМД выдано более 130 миллионов гривень "теплых кредитов" на энергоэффективные цели", - сказано в сообщении.

В частности, на прошлой неделе программой воспользовались еще 1544 семьи и 122 ОСМД, которые привлекли: более 35 миллионов гривень - на утепление многоэтажек; около 32 миллионов гривень - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 900 тысяч гривень - на установку твердотопливных котлов.

Отмечается, что наибольшую экономию энергопотребления дает комплексная термомодернизация дома (установление ИТП, замена окон на энергоэффективные, утепление фасадов, крыши, подвала и т.д.).

В пресс-службе напомнили, что государственные банки – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк" - готовы предоставлять "теплые кредиты", соблюдая требования карантина.

Справка УНИАН. Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.