Глава МИД Венгрии в очередной раз пожаловался на то, что ЕС не хочет помочь стране решить эту проблему.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна завершает переговоры по обеспечению себя нефтью после того, как осложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.

По его словам, Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину, которая "нарушила Соглашение об ассоциации".

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", - сказал Сийярто во время своего видеообращения на странице в Facebook. Видео дня

Кроме того, глава МИД Венгрии подчеркнул, что эти переговоры "уже приближаются к финишной прямой", поэтому "мы можем гарантировать поставки нефти в Венгрию в долгосрочной перспективе, несмотря на меры и халатность Киева и Брюсселя".

Он добавил, что с поставками газа, который поступает в Венгрию преимущественно из РФ, тоже нет никаких проблем, несмотря на боевые действия в Курской области, где находится газораспределительная станция "Суджа".

"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", - подчеркнул Сийярто.

Транзит российского газа через Европу - последние новости

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину по-прежнему функционирует. По его словам, Россия не связывалась с Украиной по поводу ситуации с транзитом газа.

В свою очередь издание Associated Press сообщило, что поставки российского сжиженного природного газа во Францию в первой половине этого года выросли более чем вдвое. В то же время Европа пытается отказаться от закупок энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.

Однако правительства стран Европы отметили, что полный запрет на импорт российского газа приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и отопление, а больше всего пострадают промышленные потребители газа.

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