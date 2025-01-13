Пекин в больших объемах закупает российские нефть и газ.

Торговля Китая с Россией, которая находится под санкциями Запада, в 2024 году достигла рекордного уровня. Объем импорта и экспорта эквивалентен 232 миллиардам евро.

Издание Die Presse пишет, что объем торговли вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, хотя рост в 2023 году был гораздо больше - 32,7%.

В прошлом году США ужесточили санкции против банков, которые ведут бизнес с Россией. В декабре Владимир Путин признал, что самой большой проблемой для российско-китайской торговли является обработка платежей.

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Китай в больших объемах закупает российские нефть и газ. В будущем США намерены принять гораздо более жесткие меры в отношении российской нефтяной промышленности.

Санкции США против России - последние новости

Министерство финансов США уже ввело санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против более чем 180 танкеров. Многие из танкеров использовались для транспортировки нефти в Индию и Китай.

При этом аналитики считают, что российский нефтяной экспорт серьезно пострадает от новых санкций, что заставит Индию и Китай получать больше сырой нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки. Последнее повысит стоимость доставки "черного золота".

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