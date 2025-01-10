До сих пор этот экспорт продолжался только потому, что США не накладывали санкции на "теневой флот" танкеров РФ.

Новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Об этом пишет Reuters.

Такого мнения в частности придерживаются четыре собеседника издания, причастные к российскому нефтяному экспорту, и три источника, связанные с индустрией нефтепереработки в Индии.

Reuters отмечает, что после введения первых нефтяных санкций в 2022 году Россия достаточно быстро к ним адаптировалась и наладила поставки нефти клиентам с помощью "теневого флота" старых танкеров, застрахованных не на Западе. Однако до этого времени сотни этих судов и многие российские нефтетрейдеры оставались вне санкций США, поскольку администрация Байдена боялась глобального роста цен на нефть.

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Индийские нефтепереработчики до сих пор просто избегали иметь дело с танкерами, находящимися под санкциями, или судами, застрахованными подсанкционными страховщиками. Таких было относительно немного. Теперь же под санкции попали и многие танкеры, и страховые компании, которые их страховали.

Один из индийских источников нефтеперерабатывающей промышленности заявил, что новые санкции могут заставить россиян снизить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель. Это тот самый потолок цены, установленный западными санкциями 2022 года. Если продавать нефть ниже этой цены, тогда западным компаниям разрешено страховать и перевозить эту нефть.

Российский нефтегазовый экспорт: последние новости

Как писал УНИАН, Украина не может в одностороннем порядке остановить транзит российской нефти по своей территории, который до сих пор продолжается. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, нарушение Украиной своих обязательств по подписанным до войны контрактам будет означать штрафные санкции для Киева.

Также мы рассказывали, что крупнейшие порты Китая присоединились к санкциям против "теневого флота" РФ. Теперь китайским нефтепереработчикам стало сложнее импортировать российскую нефть.

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