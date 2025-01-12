Финансовая основа политики Путина выглядят все более хрупкой.

Владимир Путин пытается убедить мир в том, что время на его стороне, поэтому единственный способ прекратить войну – согласиться на его условия. Устойчивость экономики РФ вызвало скептическое отношение к западным санкциям, но она все больше напоминает карточный домик.

Издание Financial Times пишет, что высокопоставленные представители правящей элиты России уже публично выражают беспокойство.

Многие обратили внимание на цифры, свидетельствующие об устойчивом росте, низкой безработице и повышении зарплат, но любая экономика на основе полной мобилизации может привести к таким результатам.

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У государства есть три метода - заимствование, инфляция и экспроприация. Оно должно выбрать наиболее эффективное и безболезненное сочетание. Тщеславие Путина заключается в том, что он может финансировать эту войну без финансовой нестабильности и значительных материальных жертв, но это иллюзия, которая уже меркнет.

В докладе аналитика по России и бывшего банкира Крейга Кеннеди говорится об огромном росте корпоративного долга российских компаний. С 2022 года он вырос на 71% и превышает новые займы домохозяйств и правительства.

Путин взял под контроль банковскую систему России, обязав банки кредитовать выбранные компании на льготных условиях. Результатом этого стал поток кредитов по ставкам ниже рыночных, которые предоставляются выгодным экономическим субъектам.

По сути, Россия занимается массовым печатанием денег, которое осуществляется на условиях аутсорсинга, чтобы не отражалось на государственном балансе. По оценкам Кеннеди, общая сумма составляет около 20% национального производства России в 2023 году, что сопоставимо с совокупными бюджетными ассигнованиями на войну против Украины.

По действиям Кремля можно судить о том, что он считает неприемлемыми две вещи: слабые государственные финансы и бешеную инфляцию.

Правительство избегает значительного дефицита бюджета, несмотря на растущие расходы, связанные с войной. Центробанк может свободно повышать процентную ставку, которая уже составляет 21%. Этого недостаточно, чтобы сбить инфляцию, но достаточно, чтобы удержать рост цен.

При этом, по мере того, как займы становятся "плохими", в России зарождается кредитный кризис. Короче говоря, время не на стороне Путина. Он сидит на тикающей финансовой бомбе замедленного действия собственного изготовления. Главное для друзей Украины - лишить его единственного средства, которое могло бы ему помочь - доступ к внешним активам.

Запад перекрыл Москве доступ к резервам на сумму около 300 миллиардов долларов, помешал торговли нефтью и ограничил возможность импорта ряда товаров. Все это не позволяет России тратить зарубежные доходы на покрытие дефицита ресурсов внутри страны. Усиление санкций и передача российских активов Украине в качестве первого взноса по репарациям усилит эти ограничения.

Замороженные активы РФ - последние новости

Страны G7 взяли на себя обязательство предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться только за счет процентов от замороженных активов.

24 декабря 2024 года Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ.

6 января стало известно, что британские депутаты публично призвали отдать Украине замороженные активы РФ, чтобы дать Москве четкий сигнал, что "агрессоры должны и будут платить".

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