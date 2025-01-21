Тарифные угрозы нового президента США ознаменовали новую эру разрушения глобальной торговли.

Дональд Трамп, который официально вступил в должность президента США, начал эру разрушения мировой экономики. Он пригрозил новыми пошлинами союзникам США и начал разрушение внутренней и внешней политики Джо Байдена.

Издание Financial Times пишет, что новоиспеченный 47-й президент США пригрозил ввести пошлины до 25% на импорт из Канады и Мексики 1 февраля, что ударило по валютам этих стран и привело к снижению котировок американских акций.

Трамп также пригрозил ввести пошлины на китайский импорт в размере до 100%, если Пекин не согласится на сделку по продаже не менее 50% приложения TikTok американской компании, и ввести пошлины на продукцию ЕС, если они не будут покупать больше американской нефти.

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Эти заявления и ситуация на мировых рынках стали еще одним напоминанием о готовности Трампа изменить мировой порядок и вступить в принудительные переговоры с высокими ставками, чтобы навязать волю Вашингтона ключевым торговым партнерам.

Трамп заявил, что сборы являются его предпочтительным инструментом в международной экономической дипломатии и будут жизненно важны для увеличения доходов США, не обращая внимания на то, что они могут привести к повышению цен для американских потребителей. По его словам, план введения универсального тарифа на весь импорт остается в силе.

Инаугурация Трампа - главные заявления

В инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал положить конец американскому "упадку" и начать новый "золотой век", основанный на резком откате от прогрессивной программы администрации Байдена.

78-летний президент объявил о новых агрессивных шагах по увеличению добычи ископаемого топлива, депортации иммигрантов и реализации популистской и националистической платформы, которая привела его к победе в гонке за Белый дом.

Он отменил десятки исполнительных указов Байдена, касающихся самых разных вопросов - от продвижения расового равенства и санкций в отношении экстремистски настроенных израильских поселенцев на Западном берегу до укрепления программы Medicaid и расширения доступа к голосованию. Масштабная реорганизация включала в себя выход США из Парижского климатического пакта.

Трамп также объявил, что помилует людей, осужденных за участие в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Конгресс, чтобы силой остановить подтверждение победы Байдена на выборах 2020 года.

Среди своих внешнеполитических обещаний Трамп заявил, что США вернут контроль над Панамским каналом и "построят самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", а также пообещал положить конец войнам в Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что будет "миротворцем".

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