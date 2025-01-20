Новый глава Белого дома заверил, что Америка снова станет производственной страной.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики в стране. Об этом он сказал в своей инаугурационной речи 20 января.

По его словам, чрезвычайное положение в энергетике позволит добывать энергоносители, в частности нефть и газ.

"Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной страной", - заверил Трамп.

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Стоит отметить, что еще во время предвыборной кампании Трамп обещал увеличить объемы бурения нефтяных скважин в США и назвал ископаемое топливо "жидким золотом".

Накануне СМИ сообщали, что Трамп хочет применить чрезвычайные полномочия в рамках плана по увеличению производства энергии в стране. Отмечалось, что он готов внести изменения в политику, которые позволят разрабатывать новые месторождения нефти и газа на федеральных землях.

Другие заявления Трампа во время инаугурации

В своей речи новый глава Белого дома пообещал издать много указов, которые, по его словам, обещают начать "Золотой век Америки" и "революцию здравого смысла".

В частности, он пообещал объявить чрезвычайное положение на южной границе страны и отправить туда войска, чтобы "выдворять миллионы криминальных элементов из США".

Также президент заявил, что объявит все наркокартели иностранными террористическими организациями, а еще - подписать указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры, чтобы вернуть свободу слова в Америку.

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