Глава правительства поставил задачу подготовить все необходимое для приватизации на местах.

С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такую задачу поставил Президент Украины, Верховной Радой принято соответствующее законодательство.

"Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты", - заверил он.

В четверг, 4 августа, на селекторном совещании с руководителями областей глава правительства поставил задачу подготовить все необходимое для приватизации на местах.

По его словам, будут работать грантовые программы.

"Поскольку малая приватизация в селах и городках, где люди знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, даст возможность выкупить эти помещения за справедливую цену и благодаря грантовым программам быстро начать работу", - отметил он.

Как писал УНИАН, в Украине возобновят приватизацию в условиях войны.

Верховная Рада приняла закон по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Правительство накануне утвердило перечень 420-ти государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что государственной собственности должны остаться не более 100 предприятий.

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