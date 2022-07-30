В государственной собственности должны остаться не более 100 предприятий, большинство из которых будут подчиняться правительству.
Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в своей колонке для ЕП.
По ее мнению, все эти предприятия должны быть преобразованы в акционерства или общества с ограниченной ответственностью.
"Может ли государство владеть коммерческими предприятиями? Безусловно да - государство может быть акционером. Цель такого владения проста – получать прибыль через дивиденды", – добавила Свириденко.
По ее словам, лучшие мировые практики доказывают, что для достижения максимальных дивидендов необходимо разделить владение бизнесом и управление бизнесом.
В связи с этим на предприятиях, которые останутся в государственной форме собственности, должна быть полностью внедрена система корпоративного управления, когда менеджмент контролируют не чиновники, а члены наблюдательного совета.
"Такое разделение функций и является главной идеей корпоративной реформы, которую мы сейчас активно внедряем", – отметила чиновница.
Напомним, несколько ранее в Минэкономики сообщили, что правительство утвердило перечень 420-ти государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.
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