Джо Байден пытается заручиться поддержкой в промышленных штатах в преддверии выборов.

США повысят пошлины на некоторые виды стали и алюминия, импортируемым из Мексики. Вашингтон таким образом пытается остановить поток металла из Китая, поступающего через южную границу.

Издание Financial times пишет, что Белый дом заявил, что пошлины в размере 25% будут применяться к любой стали, поступающей в США из Мексики, которая не была выплавлена и разлита в Северной Америке. При этом алюминий из Мексики, содержащий первичную плавку из Китая, Беларуси, Ирана или России, будет облагаться тарифами в размере 10%.

Белый дом заявил, что эти меры принимаются совместно с Мексикой, которая попросит своих импортеров предоставлять больше информации о том, из какой страны поступает их стальная продукция.

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Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что этот шаг является "хорошей новостью" как для США, так и для мексиканских работников сталелитейной и алюминиевой промышленности.

По словам американских чиновников, США импортируют около 3,8 миллиона тонн стали из Мексики, при этом только 13% выплавляется и разливается за пределами североамериканского региона и теперь подпадает под действие новых пошлин.

Что касается алюминия, то пошлины будут применяться только к 6% из 105 000 тонн алюминия, импортируемого из Мексики.

Администрация Байдена идет на эти шаги перед выборами, чтобы усилить поддержку нынешнего президента в промышленных штатах.

Ранее в этом году Байден также выступил за защиту US Steel от покупки японской компанией Nippon Steel - этот шаг Байден охарактеризовал как поддержку американских сталелитейщиков.

Пошлины США на товары из Китая - послдение новости

В мае администрация Байдена представила пакет новых пошлин, нацеленных на импорт из Китая в секторе чистых технологий, включая четырехкратное увеличение налога на импорт электромобилей до 100%, удвоение ставки на солнечные батареи до 50% и удвоение тарифов на китайские чипы с 2025 года.

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