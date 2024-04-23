Вашингтон рассчитывает, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару убедит Пекин изменить курс.

США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что такие рычаги остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленных людей.

"Поскольку госсекретарь Энтони Блинкен 23 апреля отправляется в Пекин, вопрос заключается в том, сможет ли даже угроза применения США одного из самых мощных инструментов финансового принуждения поставить крест на сложной и быстрорастущей торговле между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить армию, сильно изуродованную более чем двухлетними боевыми действиями в Украине", – пишет издание.

Отмечается, что с начала войны Китай прислушивался к предостережениям Запада не отправлять оружие в Россию, но после визита Блинкена в Пекин в прошлом году китайский экспорт коммерческих товаров, которые также имеют военное применение, резко вырос. Американские официальные лица говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал, поскольку Китай сейчас является основным поставщиком схем, авиационных деталей, машин и станков.

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Последствия для банков

По словам журналистов, США рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин изменить курс. Банки служат ключевыми посредниками для коммерческого экспорта в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

"Китай не может иметь и то, и другое. Он не может претендовать на позитивные дружеские отношения со странами Европы, и в то же время подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", – заявлял Блинкен.

Американские чиновники говорят, что нацеленность санкций на банки является вариантом эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт. Американские чиновники усилили давление на Пекин в последние недели во время частных встреч и звонков, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю такими товарами двойного назначения.

По словам авторов, отключение банков от доступа к доллару – валюте, которой осуществляется большая часть мировой торговли – имеет гораздо более широкие последствия, чем обычные санкции, направленные на физических и юридических лиц, и поэтому часто используется как крайняя мера. Такие санкции часто приводят к банкротству банков, влияя на всю их клиентскую базу, и представляют особый риск для Китая, поскольку страна борется с растущими кредитными проблемами.

Постепенно крупные китайские банки отказались от какой-либо роли в содействии сделкам. Они постепенно вытесняются более малоизвестными региональными китайскими банками, которые мало работают в долларовой экономике, а следовательно, меньше боятся американских санкций, сказала бывший сотрудник российского центробанка Александра Прокопенко. По ее словам, платежные цепочки медленно перестраиваются. И россияне, и китайцы адаптируются к новым условиям.

Усиление российско-китайской торговли

Торговля некоторыми из наиболее важных товаров двойного назначения для российских военных резко возросла после встречи Си Цзиньпина с Путиным в марте 2023 года. Количество поставок ключевых товаров двойного назначения, в том числе деталей для вертолетов, навигационного оборудования и станков, используемых для изготовления прецизионных деталей для оружия и самолетов, выросло с нескольких тысяч в месяц до почти 30 000 в месяц.

"Это, в конце концов, позволило Кремлю ускорить производство оружия, в том числе бронетехники, артиллерии, ракет и беспилотников, и создать эффективную оборону против контрнаступления Украины в 2023 году", – сказал Макс Бергман, старший научный сотрудник CSIS.

"Я не думаю, что Путин решился бы начать войну, не понимая, что китайцы поддержат его технологически. Китайские поставки в Россию имели решающее значение для восстановления частей российской армии. Китайские линии поставок также будут важны для устойчивости российского военного производства в ближайшие годы, когда Россия начнет наступательные действия с целью захвата новых территорий Украины", – заявил один из дипломатов.

Реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая называет санкции против своих фирм, в том числе за поставки двойного назначения, "экономическим принуждением, односторонностью и запугиванием". "Китай и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы твердо защищать законные права и интересы китайских компаний", – заявил представитель министерства на недавней пресс-конференции.

Европейские союзники Вашингтона продемонстрировали еще большую сдержанность в применении карательных мер против главного торгового партнера. США считают, что финансовые и торговые связи Европы с Китаем означают, что она имеет больше дипломатического влияния на Пекин, чем Вашингтон.

Предупреждение США для Китая

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Китай будет иметь "значительные последствия", если его компании "поддержат войну России против Украины". Она подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России.

США обвинили Китай в поставках России двигателей для крылатых ракет и дронов, а также станков для баллистических ракет, а также призвали Европу усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин, чтобы остановить поставки.

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