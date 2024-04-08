Главным оружием Америки против финансовых учреждений является способность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США, что представляет собой угрозу для любого банка, работающего на международном уровне.

Министр финансов США Джанет Йеллен завершила четырехдневные переговоры в Китае предупреждением для банков и экспортеров страны с предупреждением, что "если вы поможете укрепить военный потенциал России, Вашингтон придет за вами".

"Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся с серьезными последствиями, если сделают это", - сказала Йеллен на пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине, пишет Bloomberg.

"Любые банки, которые способствуют проведению значительных транзакций, обеспечивающих военные товары или товары двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, подвергают себя риску американских санкций", - заявила она.

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Хотя Китай и раньше становился объектом предупреждений, послание Йеллен, прозвучавшее сегодня в Пекине, было необычным, поскольку в нем содержалась прямая угроза санкций.

Это произошло в день, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин для обсуждения вопросов, в том числе Украины. Хотя Китай описывает свою позицию по отношению к войне как нейтральную, торговля с Россией резко возросла с момента ее начала.

Предупреждения США Китаю - детали

Главным оружием Америки против финансовых учреждений является способность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США, что представляет собой угрозу для любого банка, работающего на международном уровне.

То, что такая угроза теперь нависла над китайскими кредиторами, еще один пример того, как две сверхдержавы все чаще оказываются по разные стороны геополитических и экономических разломов, что вынуждает даже Йеллен, пожалуй, наименее ястребиную из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, имеющих дело непосредственно с Китаем, переходить в наступление.

Китай углубляет свою поддержку военно-промышленного комплекса России. Это не только способствует войне в Украине, но и угрожает другим странам.

С таким предупреждением выступил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Евросоюза и НАТО, пишет Financial Times. По данным журналистов, он сказал, что Пекин помогает Москве "в масштабах, вызывающих беспокойство".

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