В самом Mondelez назвали "позором" решение авиакомпании SAS отказаться от их "кровавой" продукции и считают происходящее "эмоциональной проблемой".

Ведущая скандинавская авиакомпания SAS прекращает продажу всех продуктов пищевого гиганта Mondelez на борту своих самолетов. Решение связано с внесением этого производителя НАПК Украины в список международных спонсоров войны.

Как пишет норвежское издание Børsen, компании Mondelez, среди прочего, принадлежат такие бренды, как Freia, Toblerone и Daim.

"Речь идет о Mondelez как о владельце. Во время проверки мы увидели, что у нас есть несколько продуктов Mondelez на борту, и теперь мы решили не продавать их. Мы удалим их из нашего ассортимента, и заменим другим товаром", - сказала глава пресс-службы SAS Тонье Сунд.

Она подтвердила, что решение авиакомпании было принято из-за внесения группы Mondelez International в черный список Украины. При этом, в SAS не обсуждал свое решение с компанией Freia - предприятием, которое находится в Норвегии.

"Это решение, которое мы приняли как компания. Мы собираемся удалить их из ассортимента сейчас. Но на борту все равно будет и шоколад, и закуски", - отметила Сунд.

Ответ Mondalez на решение SAS

Пищевой гигант подчеркивает, что их работа в России - "не уникальная ситуация", и "многие другие продовольственные компании сохранили часть операций в России".

"Мы считаем позором то, что SAS приняла такое решение, но, конечно, наши клиенты сами решают, какие продукты они хотят продавать", - заявила пресс-служба Mondalez в электронном письме изданию Børsen.

Компания назвали происходящее "эмоциональной проблемой", и добавили, что "уважают различные мнения по этому поводу".

"Тем не менее, мы хотим уточнить, что Freia - это норвежский бренд, производство которого находится в Норвегии. Производство не осуществляется в России, и мы не продаем в Скандинавии продукцию, произведенную в России", - заявили в Mondalez.

В 1983 году Norske Freia была приобретена Kraft Foods, которая в 2012 году сменила название на Mondelez International.

"Черный список" Украины - спонсоры войны

Украина внесла продовольственную группу Mondelez в "черный список", обвиняя ее в пополнении военной казны России.

"У них там три завода, и своим производством в России они способствуют уплате налогов в российскую казну. Поскольку экономика России является военной, часть денег так или иначе идет на финансирование военных действий РФ в Украине", - прокомментировал ситуацию аналитик Центра восточноевропейских исследований Института внешней политики Швеции Якоб Хеденског.

Mondelez в России - что известно

В своем последнем годовом отчете Mondelez заявляет, что ее операции в России составляют 4% от общего оборота компании. Поскольку оборот компании в прошлом году был близок к 350 млрд норвежских крон (более 32,5 млрд долларов), это соответствует примерно 14 млрд норвежских крон (более $1,3 млрд).

Глава американской компании Дирк Ван де Пут прошлой осенью заявил, что Mondelez не планирует уходить из России, но подчеркнул, что они "никоим образом не способствуют войне".

Mondelez насчитывает около 3000 сотрудников в России и, по данным Киевской школы экономики, является лидером продажи печенья и шоколада на российском рынке.

В компании подчеркивают, что продукция, продаваемая в Северных странах, не производится в России.

"Мы не продаем в Северных странах продукцию, произведенную в России, - говорится в пресс-релизе шведского подразделения Mondelez.

Международные спонсоры войны НАПК - новости

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию Mondelez International в список международных спонсоров войны в конце мая.

Отмечается, что компания имеет в России три завода и в 2022 году пополнила бюджет страны-террориста более чем на 61 млн долларов налогов. Mondelez является лидером рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательная резинка и карамельки.

В НАПК напомнили, что сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающем Литву, Латвию и Эстонию, направили петицию гендиректору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России, на что Mondelez отреагировала формально.

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