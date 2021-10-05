Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) запустит прямой рейс из Киева в Стокгольмом.
Об этом, сообщает Аvianews.com.
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Рейс будет запущен с 4 ноября.
Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по четвергам из аэропорта Борисполь в главный аэропорт Швеции — Арланда. Время в пути составит 2,5 часа.
Расписание рейсов Стокгольм-Киев-Стокгольм SAS:
Стокгольм 09:45 → Киев 13:10, четверг
Киев 14:00 → Стокгольм 15:35, четверг
Цена билетов:
SAS уже открыла продажи авиабилетов на рейсы Киев-Стокгольм. Перелет в обе стороны стоит от 201 евро. В цену включена перевозка ручной клади весом до 8 кг. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см.
Wizz Air и рейсы в Стокгольм:
1 октября 2021 года лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейса из Киева в Стокгольм, который выполнял с 2010 года, но затем закрыл. Рейс будет запущен с 16 декабря