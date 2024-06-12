Меры направлены на ограничение товаров, произведенных и проданных через третьи страны.

Администрация президента Джо Байдена расширяет санкции на продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в Россию, нацеленные на сторонних продавцов в Китае и других странах, пишет Bloomberg по ознакомленным людям.

Отмечается, что администрация Байдена 12 июня объявит об изменениях, которые расширяют сферу действия существующего экспортного контроля и ограничений, направленных на товары с американским брендом, даже если они не производятся в США.

В частности, чипы являются ключевой мишенью изменений. России все еще удается получать чипы из третьих стран для использования в ракетах и других компонентах, критически важных для поля боя, несмотря на попытки ограничить доступ Москвы к технологиям.

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По словам журналистов, США расширят категории запрещенных товаров, публикуя более широкие коды продукции, а также будут идентифицировать по адресам гонконгские компании, которые, по их словам, переправляют товары в Москву. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что новые меры будут введены, но отказался обсуждать детали. "На этой неделе мы объявим о мощном наборе новых санкций и мер по экспортному контролю", – заявил Кирби.

По его словам, эти меры будут направлены на организации и сети, которые помогают России закупать товары для использования в войне, усилят правила для "финансовых посредников" и ограничат ключевые сектора. Министерство торговли, которое осуществляет надзор за экспортным контролем, отказалось от комментариев.

Сторонние продавцы

Одно из самых больших изменений в расширенных санкциях касается того, как США обеспечивают соблюдение правил, требующих экспортной лицензии для производителей или сторонних продавцов, которые продают микросхемы и другие товары российским военным структурам.

Американские регуляторы имеют целью ограничить продажу микросхем, произведенных за рубежом, если они имеют американский бренд, или если они изготовлены по американской технологии или на оборудовании, связанном с США, а следовательно, подпадают под действие санкций. Ранее правоприменение было сосредоточено больше на товарах американского происхождения. США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их о том, что им запрещено отправлять чипы с американским брендом в Россию. Такие перекупщики часто базируются в Китае.

По словам людей, США также впервые опубликуют адреса в своем санкционном списке, в который вошли восемь адресов в Гонконге, которые, по мнению американского правительства, связаны с переправкой чипов в Россию. Компании, которые нарушают санкции, могут получить уголовное наказание или ограничения на их собственные ресурсы, сказал один из собеседников.

Администрация Байдена также детализирует так называемые временные запреты, связанные с фирмами, которые они обвиняют в нарушении ограничений и продаже товаров, в частности, связанных с российским авиационным сектором. Кроме того, США расширяют ограничения на корпоративное программное обеспечение, используемое в России, что на практике приведет к остановке обновлений для этого программного обеспечения.

Доступ к технологиям

Расширение ограничений на чипы, произведенные за рубежом, является последним шагом в долговременном стремлении США и Европейского Союза ограничить доступ России к технологиям, используемым в военных целях. Несмотря на многочисленные раунды торговых ограничений, Россия частично обходила их, импортируя необходимое через третьи страны или сети посредников. В прошлом году Россия импортировала современных микросхем на сумму более 1 миллиарда долларов.

Подсанкционные товары

США угрожают санкциями китайским компаниям, поставляющим РФ товары для военных нужд. Европейским компаниям тоже сделали соответствующее предупреждение.

Ранее УНИАН писал, что китайские товары "двойного назначения" помогают военной машине России. Пекин не поставляет Москву оружием, но отправляет огромное количество товаров, которые Россия использует для снабжения своей армии.

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