Швейцарская машиностроительная компания Sulzer заявила о выходе с российского рынка.

Швейцарская машиностроительная компания Sulzer уходит с рынка России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Совет директоров Sulzer решил инициировать процесс выхода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и следует за объявлением Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила деловую деятельность в России", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в компании сожалеют о необходимости этого решения после десятилетий деятельности в России, но после тщательного рассмотрения возможных вариантов пришли к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон.

Также в компании добавили, что они намерены продолжать поддерживать 300 сотрудников в России в этом процессе.

Справка УНИАН. Sulzer – швейцарская промышленная инженерно-производственная публичная компания, имеющая около 180 производственных мощностей и сервисных центров по всему миру.

Напомним, в России "помянули" ушедшие из страны бренды странной инсталляцией.

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