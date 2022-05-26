Shell намерена продать свою долю в проекте по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell намерена продать свою долю в проекте по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Shell ведет переговоры с группой индийских компаний, включая ONGC Videsh и Gail о продаже своих 27,5% в проекте.

Переговоры следуют за планами британской компании выйти из всех российских предприятий.

Отказ от российской нефти:

Компания Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжала ее покупать, используя схему так называемого смешивания товара.

При этом крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России.

28 апреля 2022 года Shell заявила об отказе от российской нефти даже в составе смесей.