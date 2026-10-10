ЕС готовит крупнейший пакет санкций против военной машины РФ с начала войны, – Каллас

Каллас подчеркивает, что Европа не будет ослаблять давление на РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что сейчас не время ослаблять давление на Россию и Европа этого делать не будет. В понедельник, 12 октября, министры иностранных дел стран ЕС планируют одобрить крупнейший с начала полномасштабной войны пакет санкций, направленных против российской военной машины. Об этом она написала в соцсети X.

Глава дипломатии ЕС напомнила, что в результате российских ударов за два дня погибло более 80 украинских гражданских лиц. Кроме того, Россия усилила свои гибридные атаки против Европы – как против государств-членов ЕС, так и против союзников по НАТО.

Каллас подчеркнула, что Европа не ослабит давление на Россию после заключения соглашения между США и РФ о дизельном топливе.

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"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива дает Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет", – отметила глава европейской дипломатии.

Она добавила, что в понедельник министры иностранных дел ЕС намерены одобрить самый обширный с начала войны перечень санкций, направленных против российской военной машины.

Самые масштабные санкции ЕС против России – что известно

Ранее издание Euronews сообщало, что ЕС добавит 1646 имен в свой санкционный список против России. Отмечалось, что в него войдут 77 депутатов, баллотировавшихся на выборах в Государственную Думу в сентябре на оккупированных территориях Украины.

Как писало издание, послы завершили работу над соответствующим соглашением после нескольких недель обсуждений и юридической проверки, которая была особенно интенсивной из-за большого количества имен.

Официально его должны утвердить во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. После этого должны обнародовать имена лиц и организаций, на которые будут распространяться санкции.

Также сообщалось, что ограничения предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и запрет на предоставление финансирования.

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