В ЕС опасаются, что окажутся на крючке из-за предложения Вашингтона предоставить Киеву кредит в размере до 50 миллиардов долларов.

США подталкивают страны G7 к использованию прибыли от замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине в размере до 50 миллиардов долларов. При этом страны Европы опасаются, что их граждане окажутся на крючке, если Киев не сможет расплатиться после завершения войны.

Издание Politico пишет, что после месяцев разногласий США отказались от своего первоначального плана полностью конфисковать активы и вместо этого предложили использовать проценты, которые они приносят, в качестве рычага для получения кредита.

ЕС имеет больше шансов на успех, так как там находится большая часть замороженных активов России, в то время как в американских банках хранится лишь незначительная часть этих средств.

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После нескольких месяцев разногласий министры финансов попытались продемонстрировать единый фронт, но по мере того, как страны ЕС дроявили лишь вялую поддержку плана, появились трещины. Дипломатам предстоит нелегкая борьба, чтобы сгладить разногласия до встречи лидеров G7 в середине июня.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев потенциально может столкнуться с дефицитом бюджета не менее 10 миллиардов долларов в 2025 году. Он назвал план под руководством США "шагом в правильном направлении", добавив, что выступает за полную конфискацию российских активов.

Европа может проиграть

Европейские страны опасается, что согласие на предложение США даст Вашингтону пиар-победу, в то время как именно они будут платить по счетам.

Согласно плану, ежегодные проценты с активов будут использоваться для погашения кредита, но европейские чиновники стремятся разработать запасной план на случай, если активы будут переданы России после окончания войны.

Есть опасения, что европейским налогоплательщикам придется раскошелиться, если кредиторы задержат выплаты по долгам Украины в рамках мирного урегулирования. Члены G7 подчеркнули, что США должны выплатить свою долю, если процентные платежи изменятся или если Украина не сможет обслуживать свой долг в ближайшие годы.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает выдачу бессрочного кредита - без официальной даты окончания срока действия, чтобы ограничить риск выплаты более высоких процентных ставок, чем ожидалось.

Ставки высоки для ЕС в целом. 27 столиц блока подписали план по использованию 90% прибыли, полученной от замороженных российских активов в Европе, - около 3 миллиардов евро - для закупки оружия для Украины. При этом некоторые европейские столицы не хотят кардинально менять с таким трудом достигнутое соглашение, чтобы учесть элементы предложения США.

Еще один элемент напряженности - Вашингтон стремится передать потенциальный кредит непосредственно Украине. Представители ЕС предложили выдать деньги Киеву через свой специальный фонд.

Друзья России в ЕС

Некоторые европейские чиновники опасаются, что страны ЕС, симпатизирующие России, могут выступить против. Одно правительство может блокировать продление санкций против России каждые шесть месяцев, что добавляет еще один слой неопределенности.

Венгрия уже заявила о своем несогласии с закупками оружия для Украины в рамках ограниченного плана ЕС по замороженным активам. Это знак того, что может произойти, если предложение США будет принято.

Замороженные активы РФ для Украины - последние новости

Издание Bloomberg писало, что страны G7 собираются окончательно согласовать передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Сами же активы останутся неприкосмновенными.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли от российских активов.

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